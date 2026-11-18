Çanakkale'de yemekhanelerde güvenilir gıda için eş zamanlı denetim yapıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak ve gıda güvenilirliğini korumak amacıyla, Çanakkale merkez ve ilçelerinde yemek üretimi ve dağıtımı yapan tüm işletmelere yönelik eş zamanlı kontroller gerçekleştirildi.

Resmi kontroller kapsamında, gıda üretim, hazırlama ve muhafaza alanlarının hijyen koşulları, gıdaların muhafaza şartları ve sıcaklık kontrolleri, işletmelerin genel temizlik ve sanitasyon uygulamaları, kullanılan hammaddelerin ve gıda ürünlerinin uygunluğu, gıda işletmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu, personelin hijyen koşulları ve gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları

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kontrol edildi.

Açıklamada, vatandaşların sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla resmi kontrol ve denetimlerin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.