Çanakkale'de 2026 Yılı Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda 2027 yılı tarımsal kuraklık yönetimine yönelik çalışmalar ele alındı.

'Çanakkale Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı (20232027)' çerçevesinde, 2026 yılı uygulamalarının değerlendirildiği ve 2027 yılı kuraklık yönetimine yönelik çalışmaların ele alındığı toplantı, Çanakkale Vali Yardımcısı Dr. Polat Kara’nın başkanlığında Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, tarımsal kuraklık riskleri, ildeki baraj ve göletlerin doluluk oranları, yıllık tarımsal sulama ve içme suyu tüketim miktarları, 20252026 yıllarında gerçekleşen meteorolojik veriler ile 2027 yılına ilişkin tahmini meteorolojik öngörüler ve uzun yıllar verileri ele alınarak alınması gereken tedbirler detaylı şekilde değerlendirildi.

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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ 252. Şube Müdürlüğü, Çanakkale Meteoroloji Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi sunumlarının sonrası kurul üyelerinin görüşleri alındı. Toplantıda; baraj ve göletlerin Aralık, Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşen yağışlara bağlı olarak oluşan doluluk oranları dikkate alınarak, tarımsal sulamaya ilişkin kararların Mart 2027'de yapılacak toplantıda değerlendirilmesine karar verildi.