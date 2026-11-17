Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheli yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 916 Kasım tarihleri arasında il genelinde kapsamlı "Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Hafta boyunca yürütülen titiz çalışmalarda 12 ilçede, 325 Tim ve bin 719 personel ile gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde; 352 umuma açık işletme, 172 metruk bina, 138 park ve bahçe kontrol edilmiş, 169 günübirlik konaklama işletmesi, 127 otel ve pansiyon işletmesi kontrol edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında toplam 10bin 735 şahsın kimlik sorgulaması ve 4 bin 21 aracın denetimi gerçekleştirildi. Yapılan araç sorgulamaları neticesinde; aranan 22 araç trafikten men edildi.

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Uyuşturucu operasyonu

916 Kasım tarihlerinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekipler tarafından yürütülen nitelikli takip ve operasyonlar neticesinde; uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 5 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Cinsel istismar şüphelisi yakalandı

Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Konut dokunulmazlığını ihlal eden şüpheliler yakalandı

Çanakkale'de nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 2 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

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Jandarma ekipleri hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi yakaladı.

Resmi belgede sahtecilik şüphelisi yakalandı

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda resmi belgede sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli de yakalandı.

JASAT ve bağlı ekiplerce aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 130 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.