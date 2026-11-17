Çanakkale'de huzur uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamaları ve operasyonlarda, 10 bin 583 kişi ve 1509 araç kontrol edildi, 207 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 17 şahıs yakalandı, aralarında 22 yıl 6 ay 12 gün, 20 yıl 10 ay, 18 yıl 9 ay ve 11 yıl 21 ay 10 gün hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda 56,82 gram narkotik madde, 104 adet narkotik madde içerikli hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Haklarında adli işlem yapılan 54 şüpheliden 8'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 86 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.