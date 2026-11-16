Kiraz ve şeftalisiyle meşhur Umurbey'de sonbahar güzelliği Umurbey sonbaharda bir başka güzel Umurbey'de sonbahar renkleri göz kamaştırıyor

Çanakkale'nin kiraz ve şeftali üretiminde önemli bir yere sahip olan Umurbey beldesi sonbaharda rengarenk görünüme kavuştu. Sonbahar mevsiminin güzelliklerini tablo gibi ziyaretçilerine sunan Umurbey beldesinde meyve bahçelerinin kızıla ve yeşile boyanmış hali dron ile görüntülendi.

Çanakkale'de kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi sonbahar güzelliğiyle doğaseverlere ayrı güzellikler sunuyor. Meyve bahçelerinde, sarı ve grinin yanı sıra yeşilin ve kızılın her tonun bulmak mümkün. Yağlı boya tabloyu andıran görsel şölen dron ile görüntülenirken, Umurbeyliler doğa tutkunlarını bu güzelliği izlemeye davet ettiler.