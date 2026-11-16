Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Kiraz ve şeftalisiyle meşhur Umurbey'de sonbahar güzelliği Umurbey sonbaharda bir başka güzel Umurbey'de sonbahar renkleri göz kamaştırıyor

        Kiraz ve şeftalisiyle meşhur Umurbey'de sonbahar güzelliği Umurbey sonbaharda bir başka güzel Umurbey'de sonbahar renkleri göz kamaştırıyor

        Çanakkale'nin kiraz ve şeftali üretiminde önemli bir yere sahip olan Umurbey beldesi sonbaharda rengarenk görünüme kavuştu. Sonbahar mevsiminin güzelliklerini tablo gibi ziyaretçilerine sunan Umurbey beldesinde meyve bahçelerinin kızıla ve yeşile boyanmış hali dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Kiraz ve şeftalisiyle meşhur Umurbey'de sonbahar güzelliği Umurbey sonbaharda bir başka güzel Umurbey'de sonbahar renkleri göz kamaştırıyor

        Çanakkale'nin kiraz ve şeftali üretiminde önemli bir yere sahip olan Umurbey beldesi sonbaharda rengarenk görünüme kavuştu. Sonbahar mevsiminin güzelliklerini tablo gibi ziyaretçilerine sunan Umurbey beldesinde meyve bahçelerinin kızıla ve yeşile boyanmış hali dron ile görüntülendi.

        Çanakkale'de kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi sonbahar güzelliğiyle doğaseverlere ayrı güzellikler sunuyor. Meyve bahçelerinde, sarı ve grinin yanı sıra yeşilin ve kızılın her tonun bulmak mümkün. Yağlı boya tabloyu andıran görsel şölen dron ile görüntülenirken, Umurbeyliler doğa tutkunlarını bu güzelliği izlemeye davet ettiler.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin farklı şehirlerinden besteciler otizmliler için Çanakkale'de bi...
        Türkiye'nin farklı şehirlerinden besteciler otizmliler için Çanakkale'de bi...
        Kazdağları'nda mantar ve kestane sezonu başladı
        Kazdağları'nda mantar ve kestane sezonu başladı
        'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'na kestane ve mantar akını Kesta...
        'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'na kestane ve mantar akını Kesta...
        Çanakkale merkezli 4 ilde fuhuş operasyonunda 6 tutuklama
        Çanakkale merkezli 4 ilde fuhuş operasyonunda 6 tutuklama
        Çanakkale fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı Çanakkale'de fuhuş opera...
        Çanakkale fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı Çanakkale'de fuhuş opera...
        Çanakkale merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı