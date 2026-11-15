Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'na kestane ve mantar akını Kestane ile kanlıca ve ayı mantarı için yöre halkı bölgeye akın etti

        'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'na kestane ve mantar akını Kestane ile kanlıca ve ayı mantarı için yöre halkı bölgeye akın etti

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan, 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nda köylüler ve vatandaşlar kestane ve mantar toplamak için bölgeye akın etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:09 Güncelleme:
        'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'na kestane ve mantar akını Kestane ile kanlıca ve ayı mantarı için yöre halkı bölgeye akın etti

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan, 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nda köylüler ve vatandaşlar kestane ve mantar toplamak için bölgeye akın etti.

        Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan, 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında kestane ve mantar sezonu başladı. Bölge halkı ise kestane ve mantar toplamak için bölgeye akın etti. Bölgede halkın bir kısmı kendi ihtiyaçları için kestane ve mantar toplarken, yöre köylüleri de bütçelerine ek gelir elde etmek için kestane ile kanlıca ve ayı mantarı topluyor. Kestane kilosu 200 ile 300 TL arasında, kanlıca ve ayı mantarı ise kilosu 100 lira arasında satılıyor.

        REKLAM

        Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyünden Mehmet Çetinkaya (57), Kaz Dağları'nda evinde yemek için mantar topladığını belirterek, Kaz Dağları'nda her yerin araçla dolduğunu, herkesin Kaz Dağları'na akın ettiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        "Savunma planlarını artıracağız"
        "Savunma planlarını artıracağız"
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Çanakkale merkezli 4 ilde fuhuş operasyonunda 6 tutuklama
        Çanakkale merkezli 4 ilde fuhuş operasyonunda 6 tutuklama
        Çanakkale fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı Çanakkale'de fuhuş opera...
        Çanakkale fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı Çanakkale'de fuhuş opera...
        Çanakkale merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Ayvacık'ta havut hayrı düzenlendi
        Ayvacık'ta havut hayrı düzenlendi
        Biga'da MEBİ'nin deneme sınavları öğrencilere basılı şekilde ücretsiz ulaşt...
        Biga'da MEBİ'nin deneme sınavları öğrencilere basılı şekilde ücretsiz ulaşt...
        Çanakkale'de boğaz trafiği normale döndü
        Çanakkale'de boğaz trafiği normale döndü