'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'na kestane ve mantar akını Kestane ile kanlıca ve ayı mantarı için yöre halkı bölgeye akın etti
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan, 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nda köylüler ve vatandaşlar kestane ve mantar toplamak için bölgeye akın etti.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan, 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nda köylüler ve vatandaşlar kestane ve mantar toplamak için bölgeye akın etti.
Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan, 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında kestane ve mantar sezonu başladı. Bölge halkı ise kestane ve mantar toplamak için bölgeye akın etti. Bölgede halkın bir kısmı kendi ihtiyaçları için kestane ve mantar toplarken, yöre köylüleri de bütçelerine ek gelir elde etmek için kestane ile kanlıca ve ayı mantarı topluyor. Kestane kilosu 200 ile 300 TL arasında, kanlıca ve ayı mantarı ise kilosu 100 lira arasında satılıyor.
Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyünden Mehmet Çetinkaya (57), Kaz Dağları'nda evinde yemek için mantar topladığını belirterek, Kaz Dağları'nda her yerin araçla dolduğunu, herkesin Kaz Dağları'na akın ettiğini söyledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.