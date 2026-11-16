X Eroğlu Holding'den kadına istihdamına destek için Çanakkale'ye 'Değer Üretenler Atölyesi'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ‘Kendinizi ne kadar değerli hissediyorsunuz?’ sorusuyla başlayan Değer Üreten X Kadınları projesi, Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde kadınların mesleki gelişimini ve ekonomik hayata katılımını destekleyen somut bir adıma dönüştü. X Eroğlu Holding, Lapseki Kaymakamlığı iş birliğiyle kuaförlük, mutfak ve pastacılık ile tekstil alanlarında kadınlara yeni beceriler kazandırmayı hedefleyen üç atölyeyi hayata geçirdi.

Kadınların üretimde, iş hayatında ve toplumsal yaşamda daha güçlü yer almalarını desteklemeyi hedefleyen X Eroğlu Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlattığı ‘Değer Üreten X Kadınları’ projesini Çanakkale’ye taşıdı.

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Kadınların hikayelerini görünür kılmak, emeklerini ve başarılarını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen proje, başlangıcından itibaren kadınların kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve kendilerini değerli hissetmelerine odaklandı.

‘Kendinizi ne kadar değerli hissediyorsunuz?’ sorusundan hareketle şekillenen proje, kadınların yalnızca başarı hikayelerini anlatmakla sınırlı kalmayarak yeni başarı hikayelerinin ortaya çıkmasına da katkı sunmayı amaçlıyor.

Bu yaklaşım doğrultusunda X Eroğlu Holding, Lapseki Kaymakamlığı iş birliğiyle Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) bünyesinde Değer Üretenler Atölyesi’ni hayata geçirdi. 10 Kasım tarihinde gerçekleştirilen açılış töreniyle kadınların mesleki beceriler kazanabilecekleri, üretime katılabilecekleri ve ekonomik bağımsızlık yolunda yeni fırsatlarla buluşabilecekleri atölyeler kapılarını açtı.

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ORTAK HEDEF: KADINLARIN ÜRETİME VE İSTİHDAMA KATILIMI

Değer Üretenler Atölyesi kapsamında oluşturulan kuaförlük, mutfak ve pastacılık ile tekstil atölyeleri, kadınların farklı alanlarda mesleki yetkinlik kazanmalarını desteklemek üzere tasarlandı.

Kuaförlük atölyesinde kadınların kişisel bakım ve kuaförlük alanında becerilerini geliştirmeleri, mutfak ve pastacılık atölyesinde gıda üretimi konusunda bilgi ve deneyim kazanmaları, tekstil atölyesinde ise üretim süreçlerini öğrenerek mesleki yetkinliklerini artırmaları hedefleniyor.

Atölyeler, kadınların yalnızca bir meslek öğrenmelerine değil; özgüvenlerini geliştirmelerine, sosyal hayata daha aktif katılmalarına ve edindikleri becerileri gelecekte gelir getirici faaliyetlere dönüştürebilmelerine de imkan sağlayacak.

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X EROĞLU HOLDİNG’DE ÇALIŞANLARIN YÜZDE 54,7’Sİ, YÖNETİCİLERİN YÜZDE 57,8’İ KADIN

Şirketten yapılan açıklamaya göre Colin’s ve LOFT gibi uluslararası moda markalarının yanı sıra Eroğlu Giyim ile tekstil üretiminde, USY Eroğlu Yapı ile gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren X Eroğlu Holding, 43 yıllık deneyimiyle kadınların iş hayatındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Yaklaşık 12 bin kişilik çalışan ailesinin yüzde 54,7’sini kadınların oluşturduğu X Eroğlu Holding’de, yönetici kadrolarındaki kadın oranı ise yüzde 57,8’e ulaşıyor. Kadınların yalnızca üretim süreçlerinde değil, yönetim ve karar alma mekanizmalarında da aktif rol üstlenmesini önemseyen Holding, bu yaklaşımını kurum sınırlarının ötesine taşıyarak toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefliyor.

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Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen Değer Üreten X Kadınları projesi, kadınların başarı hikayelerini görünür kılmanın ötesine geçerek mesleki gelişimlerini, üretime katılımlarını ve ekonomik bağımsızlıklarını destekleyen çalışmalarla büyümeye devam ediyor.

KAYMAKAM EKİNCİ: SODAM, KADINLARIMIZIN ÜRETİMLE BULUŞTUĞU VE KENDİLERİNİ YENİDEN KEŞFETTİĞİ BİR MERKEZ

Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci açılış töreninde yaptığı konuşmada Sosyal Dayanışma Merkezlerinin kadınların bireysel ve ekonomik gelişimindeki rolüne dikkat çekti.

Ekinci, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal Dayanışma Merkezlerimiz, kadınlarımızın sosyal hayata daha güçlü katılmalarını, mesleki beceriler kazanmalarını ve kendi emekleriyle üretime dahil olmalarını amaçlayan çok kıymetli yapılardır. Burada kadınlarımız bir meslek öğrenmenin yanında sosyalleşiyor, yeni dostluklar kuruyor, kendilerini geliştiriyor ve hayatın içerisinde daha güçlü bir şekilde yer alıyorlar. Edindikleri bilgi ve becerilerle aile bütçelerine katkı sunma, kendi ekonomik imkanlarını oluşturma ve geleceğe daha güvenle bakma fırsatı buluyorlar. Dolayısıyla SODAM’ı yalnızca bir kurs merkezi olarak değil; kadınlarımızın üretimle buluştuğu, sosyalleştiği, kendilerini yeniden keşfettiği ve hayata daha güçlü tutunduğu bir merkez olarak görüyoruz.”

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AKDENİZ: KADINLARIN HİKAYELERİNİ ANLATMAKLA YETİNMEK DEĞİL, YENİ HİKAYELERİN YAZILMASINA KATKI SUNMAK İSTEDİK

Açılış töreninde konuşan X Eroğlu Holding Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Memnune Akdeniz, projenin 8 Mart’tan bugüne uzanan yolculuğuna ve kadınların ekonomik hayatta güçlenmesinin önemine dikkat çekti.

Akdeniz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Değer Üreten X Kadınları projemize çok temel ama bir o kadar da düşündürücü bir soruyla başladık: ‘Kendinizi ne kadar değerli hissediyorsunuz?’ Çünkü bir kadının değerli olmasıyla kendisini değerli hissedebilmesi her zaman aynı şey değil. Bazen bunun için görülmeye, bazen duyulmaya, bazen desteklenmeye, bazen de yalnızca bir fırsata ihtiyaç duyuluyor.

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Biz bu projeyle kadınların hikayelerini görünür kılmak, emeklerini ve başarılarını daha fazla insana ulaştırmak istedik. Ancak projemizin yalnızca hikayeleri anlatan bir çalışma olarak kalmasını istemedik. O hikayelerin çoğalmasına, yeni başarıların ortaya çıkmasına ve kadınların hayatında kalıcı bir karşılık bulmasına katkı sunmayı hedefledik. Bugün Lapseki’de açılışını gerçekleştirdiğimiz bu atölyeler, 8 Mart’ta sorduğumuz soruya verdiğimiz somut yanıtlardan biri. Çünkü kazanılan her beceri, bir kadının kendisine duyduğu güveni artırır. Öğrenilen her meslek, yeni bir iş fırsatına dönüşebilir. Biz inanıyoruz ki kadınlara sunulan fırsatlar yalnızca bireysel başarılar yaratmaz; toplumsal dönüşümün de önünü açar.”

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Kadınların güçlenmesini sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirten Akdeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadınların üretimde, yönetimde ve karar alma mekanizmalarında yer almasının kurumlara kattığı değeri her gün deneyimliyoruz. Bu nedenle kadınların güçlenmesini yalnızca bir sosyal sorumluluk başlığı olarak değil, sürdürülebilir kalkınmanın ve toplumsal gelişimin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Ancak bu yaklaşımın yalnızca kendi kurumumuzun sınırları içerisinde kalmasını yeterli bulmuyoruz. 43 yıllık deneyimimizi ve imkanlarımızı daha fazla kadınla buluşturmayı önemsiyoruz. En büyük dileğimiz, burada edinilen bilgi ve becerilerin kadınların hayatında kalıcı fırsatlara dönüşmesi.”

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PROJE YENİ FIRSATLAR YARATMAYA DEVAM EDİYOR

Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki varlığını güçlendirmeyi hedefleyen Değer Üreten X Kadınları projesi, 8 Mart’ta başlayan yolculuğunu kadınların hayatına doğrudan dokunan çalışmalarla sürdürüyor.

Lapseki’de hayata geçirilen Değer Üretenler Atölyesi, kamu ve özel sektör iş birliğinin kadınların mesleki gelişimine katkı sunabileceğini gösteren bir örnek oluşturuyor. X Eroğlu Holding, kadınların kendi potansiyellerini keşfedebildikleri, emeklerini ekonomik değere dönüştürebildikleri ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyebildikleri bir toplum için çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.”