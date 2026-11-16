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        Çanakkale'de Diyabet Günü farkındalık etkinliği

        Çanakkale'de Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde, diyabet konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Çanakkale'de Diyabet Günü farkındalık etkinliği

        Çanakkale’de Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde, diyabet konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.

        Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından 20262027 yılları için belirlenen ‘Erken Harekete Geçin’ teması doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte, Diyabet Eğitimi Hemşireleri tarafından vatandaşlara diyabet risk testi uygulanarak parmak ucundan kan şekeri ölçümleri yapıldı. Ayrıca diyabet tarama testlerinin önemi, düzenli hekim kontrollerinin gerekliliği, diyabetin risk faktörleri, belirtileri ve hastalıktan korunma yolları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik çerçevesinde diyabet tanısı bulunan vatandaşlar, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde hizmet veren Diyabet Okuluna davet edilerek eğitim programına katılmaları için kayıtları gerçekleştirildi. Hastane yöneticileri, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanları ile sağlık çalışanlarının da katılarak destek verdiği etkinlik, hastanede sağlık hizmeti almak üzere gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Gerçekleştirilen etkinlikle diyabetin erken dönemde fark edilmesi, düzenli sağlık kontrollerinin öneminin vurgulanması ve diyabetli bireylerin hastalık yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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