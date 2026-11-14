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        Çanakkale merkezli 4 ilde fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

        ÇANAKKALE merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Çanakkale merkezli 4 ilde fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

        ÇANAKKALE merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7 ay süren çalışmasıyla bazı kişilerin, mağdur kadınları apart, pansiyon, otel ve ikametlere götürerek fuhşa zorladıkları ve kendi aralarında son 6 ayda 20 milyon 670 bin TL şüpheli para trafiği olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucun 10 Kasım'da Çanakkale, İstanbul, Bolu ve Balıkesir'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere 51 mağdur kadın tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise tabanca ve 10 fişekle birlikte çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 5’i emniyetteki işlemlerinin ardından, 7’si çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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