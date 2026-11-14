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        Çanakkale'de boğaz trafiği normale döndü

        ÇANAKKALE'de etkili olan lodos nedeniyle çift yönlü kapanan boğaz trafiği normale döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Çanakkale'de boğaz trafiği normale döndü

        ÇANAKKALE'de etkili olan lodos nedeniyle çift yönlü kapanan boğaz trafiği normale döndü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından kentte etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı. Dün kentte yer yer saatte 60-90 kilometreyi bulan lodos nedeniyle saat 16.45 itibariyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından boğaz trafiği dün saat 23.00 sıralarında normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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