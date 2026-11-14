Çanakkale'de boğaz trafiği normale döndü
ÇANAKKALE'de etkili olan lodos nedeniyle çift yönlü kapanan boğaz trafiği normale döndü.
ÇANAKKALE'de etkili olan lodos nedeniyle çift yönlü kapanan boğaz trafiği normale döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından kentte etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı. Dün kentte yer yer saatte 60-90 kilometreyi bulan lodos nedeniyle saat 16.45 itibariyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından boğaz trafiği dün saat 23.00 sıralarında normale döndü.
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