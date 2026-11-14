Fatih Sultan Mehmed Han'ın Homeros'u Troya Müzesi'nde konuşuldu

Troya Müzesi’nde Fatih Sultan Mehmed Han’ın Homeros’a ve Troya’ya duyduğu ilgi, tarihi ve kültürel açıdan ele alındı.

Prof. Dr. Hamdi Şahin’in Troya Müzesi’nde gerçekleştirdiği konferansta, Fatih Sultan Mehmed Han’ın Homeros’a ve Troya’ya duyduğu ilgi, tarihi ve kültürel açıdan ele alındı. Konferansa; Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve davetliler katıldı. Tarihin, kültürün ve edebiyatın binlerce yıllık izlerini bir araya getiren bu buluşmada, Homeros’un dünyasından Fatih Sultan Mehmed Han’ın Troya’ya uzanan ilgisine farklı bir perspektiften bakıldı.