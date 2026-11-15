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        Kazdağları'nda mantar ve kestane sezonu başladı

        ÇANAKKALE'de Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında başlayan mantar ve kestane sezonuyla birlikte vatandaşlar, bölgeye akın etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Kazdağları'nda mantar ve kestane sezonu başladı

        ÇANAKKALE'de Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında başlayan mantar ve kestane sezonuyla birlikte vatandaşlar, bölgeye akın etti.

        Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan ve mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nda, mantar ve kestane sezonu başladı. Mantar ve kestane bolluğu yaşanan bölgeye, vatandaşlar akın attı. Bölgeye giden vatandaşların bir kısmı kendi ihtiyaçları için mantar ve kestane toplarken, bir kısmı ek gelir elde etmek için toplama işlemi yapıyor. Kestane kilosu 200 ile 300 TL arasında, kanlıca ve ayı mantarı ise kilosu 100 lira arasında satılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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