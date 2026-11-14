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        Çanakkale merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Çanakkale merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale, İstanbul, Bolu ve Balıkesir'de "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçunun önlenmesine yönelik 7 ay süren çalışma gerçekleştirildi.

        Ekipler, 18 şüphelinin, mağdur kadınları apart, pansiyon, otel ve ikametlere götürerek fuhuş yaptırdıkları ve kendi aralarında son 6 ayda toplam 20 milyon 670 bin 596 lira para trafiği gerçekleştirdiklerini tespit etti.

        Polisin düzenlediği operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

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        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca ve 10 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Zanlılardan 5'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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