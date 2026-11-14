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        Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı

        Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle dün transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından yeniden çift yönlü gemi trafiğine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı

        Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle dün transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından yeniden çift yönlü gemi trafiğine açıldı.

        Boğaz açıklarında dün etkisini artıran fırtına, boğaz trafiğinde aksamaya neden oldu.

        Bunun üzerine Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine çift yönlü yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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