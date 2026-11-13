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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale Boğazı trafiğine 'lodos' engeli (2)

        Çanakkale Boğazı trafiğine 'lodos' engeli (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 19:19 Güncelleme:
        Çanakkale Boğazı trafiğine 'lodos' engeli (2)

        GÖKÇEADA VE BOZCAADA SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

        Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle deniz ulaşımı olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00 ve 13.00 seferleri, Gökçeada'dan ise saat 07.00 ile 11.00 seferleri yapılamayacak.

        Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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