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        Çanakkale Boğazı lodos fırtınası nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapanacak

        Çanakkale Boğazı saatteki hızı zamana zaman 90 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle saat 16.45 itibariyle çift yönlü trafiğe kapanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Çanakkale Boğazı lodos fırtınası nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapanacak

        Çanakkale Boğazı saatteki hızı zamana zaman 90 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle saat 16.45 itibariyle çift yönlü trafiğe kapanacak.

        Meteorolojinin dün Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısında fırtınanın kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde saatte 6090 kilometreyi bulacağı yer aldı. Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın ve kuvvetli rüzgarın etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 16.45 itibariyle kapatılacak.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatılacağını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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