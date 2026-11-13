Ayvacık'ta yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu

Ayvacık ilçesine bağlı Kayalar köyü İnönü Yayları mevkiinde küçükbaş hayvan otlatan Mustafa Burma (75), yakınları tarafından ormanlık alanda ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Burma’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise yaşanan olay sonrasında inceleme başlattı.

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