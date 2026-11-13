Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı

Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Kasım tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları ve operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 13 bin 567 kişi ve bin 711 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 22 şahıs yakalandı, 13'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 332 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Toplamda, 52,48 gram narkotik madde, 3 bin 69 adet narkotik madde içerikli hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına yönelik 2 şüpheli tutuklandı. Tefecilik yapmak suçundan 1 şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında 4 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda 8,85 litre el yapımı alkollü içki, 15 adet anason yağı, sigara sarma makinesi ve parçaları, 45 bin 780 adet doldurulmuş makaron, 30 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 204 paket ısıtmalı tütün çubuğu, 51 adet elektronik sigara, 597 adet gümrük kaçağı sigara, 12,70 kilo nargile tütünü, 17 bin adet boş sigara kutusu, 147 paket paketlenmiş tütün, 32 bin 430 adet sigara sarma kağıdı, 6 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

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Toplamda 53 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. 3 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 101 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.