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        Eski eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

        Çanakkale'de işyerinde eski eşi F.U. (60) tarafından bıçakla ağır yaralanan 49 yaşındaki Aysel Sakaldaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Eski eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

        Çanakkale'de işyerinde eski eşi F.U. (60) tarafından bıçakla ağır yaralanan 49 yaşındaki Aysel Sakaldaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. F.U. eski eşi Aysel Sakaldaş'a (49) ait lokantaya geldi. Çıkan tartışmada F.U., Aysel Sakaldaş'ı yanında getirdiği bıçakladı ağır yaraladı. Polis tarafından yakalanan zanlı F.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Ağır yaralı olarak ÇOMÜ Hastanesi yoğun bakımda tedavisi devam eden Aysel Sakaldaş ise hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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