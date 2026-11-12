Eski eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak ÇOMÜ Hastanesi yoğun bakımda tedavisi devam eden Aysel Sakaldaş ise hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. F.U. eski eşi Aysel Sakaldaş'a (49) ait lokantaya geldi. Çıkan tartışmada F.U., Aysel Sakaldaş'ı yanında getirdiği bıçakladı ağır yaraladı. Polis tarafından yakalanan zanlı F.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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