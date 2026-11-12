Çanakkale'de eski eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak yaralanan kadın hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak yaralanan kadın hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün akşam eski eşi F.U. tarafından bıçaklanan A.S, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.S'nin Yeni Parti Bayramiç İlçe Başkanlığında yönetici olduğu öğrenildi.
- Olay
A.S. ile Bayramiç ilçesindeki lokantasında tartışan F.U, eski eşini bıçakla ağır yaralamıştı. Ağır yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, sonra da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.
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