Gelibolu'da fırtınada üzerine ağaç devrilen otomobil hasar gördü

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar oluştu.

Meteorolojinin Çanakkale’de iki gün boyunca lodos fırtınasının etkili olacağı uyarısının ardından fırtına Gelibolu ilçesinde etkisini göstermeye başladı. Fırtınada Alaaddin Mahallesi Armatör Yakup Aksoy Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Yaşanan olayda otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Öte yandan, bugün saatte 4060 kilometre, yarın ise saatte 6090 kilometreye ulaşacak lodos fırtınası nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, yerel hortum oluşumu, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.