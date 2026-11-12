Çanakkale'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası 10 gündür aranıyor

Arama ve kurtarma çalışmalarına köylülerin yanı sıra jandarmanın iz takip köpekleri de katılıyor.

Bölgedeki zeytinlik, makilik, dere yatakları, göletler ve ormanlık alanlarda sürdürülen çalışmalar AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince gerçekleştiriliyor.

Ayvacık ilçesinin Yukarıköy köyündeki evinden 2 Kasım'da ayrılan Zeynep Öztürk'ün bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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