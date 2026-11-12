Çanakkale'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası 10 gündür aranıyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 10 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için başlatılan arama çalışması sürüyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 10 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için başlatılan arama çalışması sürüyor.
Ayvacık ilçesinin Yukarıköy köyündeki evinden 2 Kasım'da ayrılan Zeynep Öztürk'ün bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Bölgedeki zeytinlik, makilik, dere yatakları, göletler ve ormanlık alanlarda sürdürülen çalışmalar AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince gerçekleştiriliyor.
Arama ve kurtarma çalışmalarına köylülerin yanı sıra jandarmanın iz takip köpekleri de katılıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.