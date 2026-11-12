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        Çanakkale Havalimanı Ekim ayında 10 bin 143 yolcuya hizmet verdi

        Çanakkale Havalimanı'nı Ekim ayında 10 bin 143 yolcu tercih etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Çanakkale Havalimanı Ekim ayında 10 bin 143 yolcuya hizmet verdi

        Çanakkale Havalimanı’nı Ekim ayında 10 bin 143 yolcu tercih etti.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Çanakkale Havalimanı’nın Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı. Buna göre; Çanakkale Havalimanı’nda Ekim ayında toplam 10 bin 143 yolcuya hizmet verildi. Ekim ayında Çanakkale Havalimanı’na inişkalkış yapan uçak trafiği toplamda 464'e ulaştı. Yılın 10 aylık bilançosunda ise yolcu trafiği 102 bin 662, uçak trafiği ise 5 bin 789’a yükseldi.

        1 ayda 85 ton yük taşındı

        Kargo, posta ve bagaj yükü taşınan Çanakkale Havalimanı’nın yük trafiği ise Ekim ayında toplamda 85 ton oldu. Yük trafiğinde yılın 10 aylık bilançosu toplam 869 ton oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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