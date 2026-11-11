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        Çanakkale'de eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Aysel Sakaldaş (49), sahibi olduğu lokantada eski eşi F.U. (60) tarafından bıçaklanarak, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 20:35 Güncelleme:
        Çanakkale'de eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

        ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde Aysel Sakaldaş (49), sahibi olduğu lokantada eski eşi F.U. (60) tarafından bıçaklanarak, ağır yaralandı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir lokantada meydana geldi. F.U., bir süre önce boşandığı eski eşi Sakaldaş’a ait olan lokantaya geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma sırasında F.U., yanında getirdiği bıçakla Sakaldaş’ı bıçaklayıp kaçtı. Bıçak darbeleriyle yaralanan Sakaldaş, acı içinde yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından durumu ağır olan Aysel Sakaldaş, Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli ise olaydan kısa süre sonra suç aleti bıçak ile birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

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        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        FOTOĞRAFLI

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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