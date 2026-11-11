Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle GeyikliBozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; GeyikliBozcaada hattında Geyikli’den saat 08.00 ve 11.00, Bozcaada’dan ise saat 07.00 ve 10.00 seferlerinin yapılacağı diğer planlı tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.