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        Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

        Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:43 Güncelleme:
        Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

        Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle GeyikliBozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; GeyikliBozcaada hattında Geyikli’den saat 08.00 ve 11.00, Bozcaada’dan ise saat 07.00 ve 10.00 seferlerinin yapılacağı diğer planlı tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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