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        Gelibolu'da 100 fidan toprakla buluşturuldu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 100 çam ve selvi fidanı dikildi, vatandaşlara biberiye fidanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Gelibolu'da 100 fidan toprakla buluşturuldu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 100 çam ve selvi fidanı dikildi, vatandaşlara biberiye fidanı dağıtıldı.

        "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla Sütlüce mevkisinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Cihat Koç, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, 26 Kasım İlkokulu öğrencileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikte katılımcılar, daha yeşil bir çevre oluşturmak ve gelecek nesillere doğa bilinci kazandırmak amacıyla 100 çam ve selvi fidanını toprakla buluşturdu.

        Program kapsamında vatandaşlara biberiye fidanı da dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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