Çanakkale'de huzur uygulamaları yapıldı

Çanakkale'de huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla 12 ilçede "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya 253 jandarma personeli katıldı. Uygulama kapsamında, 85 okul, 6 öğrenci yurdu, 51 metruk bina, 36 park, 105 sokak, 80 iş yeri kontrol edildi. 2 bin 6 Türk vatandaşı ve 7 yabancı uyruklunun sorgusu yapıldı.

Trafik denetimlerinde 1285 araç kontrol edildi, 17 araca toplam 218 bin 587 lira idari para cezası uygulandı ve 11 araç trafikten men edildi.

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Yapılan sorgulamalar sonucunda yoklama kaçağı 5 kişi, dolandırıcılık suçundan aranan 2 kişi ve diğer suçlardan aranan 12 kişi olmak üzere toplam 19 kişi yakalandı.