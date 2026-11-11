Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu

Çanakkale’de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 elektrikli makaron doldurma makinesi, 11 bin 27 içi tütün doldurulmuş makaron ve 24 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Lapseki ilçesinde bir kaçakçılık olayına müdahale edildi. Olayda, 4 elektrikli makaron doldurma makinesi, 11 bin 27 içi tütün doldurulmuş makaron, 24 bin adet boş makaron ele geçirilerek, malzemelere el konuldu.