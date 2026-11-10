GESTAŞ'tan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret
GESTAŞ Deniz Ulaşım, mevcut projeler ve hayata geçirmeyi planladığı yeni projelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
GESTAŞ Deniz Ulaşım, mevcut projeler ve hayata geçirmeyi planladığı yeni projelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ ile GESTAŞ Genel Müdürü Hasan İlhan Yürükçü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Dr. Mustafa Küçükkaptan’ı makamında ziyaret etti. Bursa’daki 4. Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette, GESTAŞ’ın devam eden çevre ve altyapı projeleri ile hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler ele alındı.
Altındağ ve Yürükçü, özellikle iskelelerde yürütülen altyapı çalışmaları hakkında Dr. Mustafa Küçükkaptan’a bilgiler verirken; ziyaret sonunda, Bakanlık olarak GESTAŞ’a sunulan desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.
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