Bozcaada'da bir hastanın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi

Sahil Güvenlik botu ile Geyikli Feribot iskelesine getirilen hasta iskelede hazır bekleyen ambulansa sağ ve bilinci açık şekilde teslim edildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde kanlı kusma nedeniyle hasta P.K.'nin (35) 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Çanakkale'ye tıbbi tahliyesi bildirildi. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından bildirilen tıbbi tahliye üzerine kanlı kusma nedeniyle hasta P.K.'nin sağlık personeliyle ‘TCSG16' Sahil Güvenlik botuna alınarak tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.