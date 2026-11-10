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        Çanakkale'de Atatürk ölümünün 88. yılında anıldı

        Çanakkale'de Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümü dolayısıyla saat 09.05'te saygı duruşunda bulunularak, Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:34 Güncelleme:
        Çanakkale'de Atatürk ölümünün 88. yılında anıldı

        Çanakkale’de Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıldönümü dolayısıyla saat 09.05’te saygı duruşunda bulunularak, Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

        Çanakkale’de 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti yöneticileri, öğrenciler, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saatler 09.05’i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. Trafikte seyir halinde olan vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Tören sonunda vatandaşlar Atatürk Anıtına karanfil bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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