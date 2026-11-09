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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri 7 gündür kayıp olan Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor

        7 gündür kayıp olan Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 7 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası Zeynep Öztürk'ü (80) arama çalışmaları, geniş bir alanda sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:01 Güncelleme:
        7 gündür kayıp olan Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 7 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası Zeynep Öztürk'ü (80) arama çalışmaları, geniş bir alanda sürüyor.

        Ayvacık ilçesi Yukarıköy köyünde yaşayan Alzheimer hastası Zeynep Öztürk, 2 Kasım'da kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen Öztürk'e ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları, 7 gündür devam ediyor. Öte yandan çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komandolar, iz köpekleri, termal kamera ve dron destek veriyor.

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        Galeri
        Galeri

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