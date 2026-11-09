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        Bozcaada'da göğüs ağrısı çeken hastanın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde göğüs ağrısı nedeniyle 67 yaşındaki hastanın tıbbi tahliyesi, Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Bozcaada'da göğüs ağrısı çeken hastanın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde göğüs ağrısı nedeniyle 67 yaşındaki hastanın tıbbi tahliyesi, Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

        Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde 2 gün önce hasta F.N.'nin (67) göğüs ağrısı nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Çanakkale'ye tıbbi tahliyesi bildirildi. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından bildirilen tıbbi tahliye üzerine göğüs ağrısı çeken hasta F.N.'nin sağlık personeliyle Sahil Güvenlik botuna alınarak tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

        Sahil Güvenlik botu ile Geyikli Feribot iskelesine getirilen hasta iskelede hazır bekleyen ambulansa sağ ve bilinci açık şekilde teslim edildi.

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        Çanakkale'ye getirilen F.N., ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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