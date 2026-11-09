Ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu, Çanakkale'de doğada yaşayarak esnaflık yapıyor

Ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu, çekimlerden kalan zamanında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde doğayla iç içe yaşamanın yanı sıra esnaflık yapıyor.

Ünlü film, dizi ve reklam oyuncusu Murat Divitçioğlu, Kazdağları sevdası ve doğal yaşam ile iç içe olma hayali nedeniye Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yerleşti. Aile kurması ile beraber daha sakin bir hayat kurmak istediğini söyleyen 46 yaşındaki Divitçioğlu, üniversite okuduğu şehri tercih etti. Oyuncu Murat Divitçioğlu çekimlerden kalan zamanında arkadaşı Barlas Balcı'nın sandviç işletmesinde vaktini değerlendiriyor. İşletme sahibi Barlas Balcı, oyuncu Murat Divitçioğlu ile birlikte çalışmanın müşterilerini arttırdığını da belirtti.

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Murat Divitçioğlu, ailesi ile Çanakkale'de huzur içinde yaşadığını söyleyerek, "Bu sandviç hikayemiz bizim uzun yıllara dayanıyor. Barlas'la üniversite yıllarında kurduğumuz bir hayaldi. Şimdi bunu Bayramiç'te gerçekleştiriyor olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Ben zaten Çanakkale'de okudum tiyatro bölümünü. Uzun yıllar Çanakkale de yaşadım, bölgeyi de biliyordum. Daha sonra işler başladı. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar oyunculuk yaptım. Daha sonra onun peşinden diziler, reklamlar geldi. 'Kardeşlerim'de, daha sonra ‘Mehmed: Fetihler Sultanı'nda oynadım. Şimdi de bir sürü reklamda oynadım. O yıllarda oturup konuşurduk, doğada yaşamak, organik tarımla uğraşmak hoşumuza giden şeylerdi. Barlas'ın da buralı olması, ikimizin de aile sahibi olması nedeniyle onları doğal bir ortamda yetiştirmek istedik. Onları doğal bir ortamda yetiştirmek bizi de çocukluğumuza götürüyor. Bursa'da, İstanbul'da yaşadığım dönemlerde çok gergin birisiydim yani haliyle şehir ortamı. Çocuklarımızı orada büyütmek eşimle de hiç hoşumuza gitmedi. Şimdi benim burada çocuğum parka rahat gidebiliyor, okuluna rahat gidebiliyor. Doğanın içinde büyüyor. Tavuklarımız var, domateslerimiz var" dedi.

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Oyunculuktan kalan vaktinde doğa ile iç içe yaşayan oyuncu Divitçioğlu, aynı zamanda arkadaşının sandviç işletmesinde esnaflık yaptığını belirterek "Hem oyunculuk hem sandviç hem esnaf nasıl oluyor. Burada doğada yaşadığımızdan dolayı daha huzurlu oluyoruz. İstanbul'a gidip geliyorum çekimler için. Devam eden çekimlerime, reklamlara. Burada da birçok insanla karşılaşıyoruz. Onları güzel kendi sandviçlerimizden yapıyoruz ve aslında biz de yapmıyoruz. Kendileri tasarlıyor. Bunu İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da yaşayanlar biliyor. Bunu buraya taşımak istedik Barlas'la. Bu açıkçası Barlas'ın fikriydi. Ben de ona iştirak ettim Şimdi de buraya geldiğimiz zaman insanlar buralarda sürekli simit, poğaça aynı şeyler yemekten biraz sıkıldılar. Biz de sıkıldık aslında bundan. Ne yapalım, ne yapalım derken böyle bir fikir attı Barlas ortaya. Çok da güzel oldu. İnsanlar da gayet memnun. Burada yaşayan insanlar" diye konuştu.

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Arkadaşı ile çalışmanın sevincini yaşayan işletmeci Barlas Balcı, aynı zamanda daha çok müşterinin de geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu işe başladığımızda insanlar her geldiğinde şöyle tepkiler veriyorlar; 'tanıyorum ama nereden' diye. Ondan sonra biz biraz hatırlatıyoruz. Dışarıdan Murat ağabeyi görmek için sırf yıllarca sinemalarda, filmlerde, dizilerde, reklam filmlerinde oynadığı için onu görüp, burada bir şeyler yiyip, onunla biraz fotoğraf çekilip muhabbet etmek için çok fazla gelen var. Murat abi de sağ olsun çok mütevazı bir insan. Onlara sanki 40 yıldır dostlarıymış gibi, arkadaşlarıymış gibi güzel bir esnaf profili çiziyor."