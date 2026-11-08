Dumanlı Dağı sonbaharın renklerine büründü
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde sonbaharın renklerine bürünen Dumanlı Dağı, dronla görüntülendi.
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde sonbaharın renklerine bürünen Dumanlı Dağı, dronla görüntülendi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin en yüksek yeri olan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'ndaki ormanda renk cümbüşü yaşanıyor. Sonbaharın renklerine bürünen ağaçlarda, sarı ve grinin her tonun bulmak mümkün oluyor. Yağlı boya tabloyu andıran görsel şölen, dronla görüntülendi. Dumanlı Dağı'ndaki sonbahar manzarası, fotoğraf tutkunları için de doğal bir fon oluyor.
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