ÇOMÜ'de mesanesi alınan hastalara kalın bağırsaktan yapay mesane

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversite (ÇOMÜ) Hastanesi Üroloji Kliniği'nde yapılan özgün cerrahi yöntemle, ileri evre mesane kanseri hastalığı nedeniyle mesanesi alınan hastalara kalın bağırsağın sigmoid kolon bölümünden yeni mesane oluşturularak, hastaların doğal yolla idrarını yapabilmeleri sağlanıyor. ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, "5 yıldan beri bu tekniği uygulamaktayız. İleri evre mesane kanseri olan hastalarımızın yapay mesane konusunda bilinçlenmelerini ve merkezimize müracaat etmelerini tavsiye ediyorum. Türkiye’de bu ameliyat ilk kez bizim merkezimizde, dünyada da sayılı merkezde uygulanmaktadır" dedi.

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ÇOMÜ Hastanesi Üroloji Kliniği'nde ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt tarafından yürütülen çalışmalar sırasında ileri evre mesane kanseri hastalığı tedavisinde yeni yöntem uygulanıyor. Türkiye'de ilk kez ÇOMÜ Hastanesi Üroloji ekibi tarafından uygulanan yöntemle ince bağırsak yerine kalın bağırsağın 'sigmoid kolon' adı verilen bölümü kullanılarak uygun hastalara yeni mesane yapılıyor. Özel cerrahi teknikler ve stapler teknolojisi yardımıyla yeniden şekillendirilen bağırsak segmentinden idrarın depolanabileceği yeni bir mesane oluşturuluyor. Böylece hastaların idrarları doğal yoldan yapılması sağlanıyor. Bu yöntemle 5 yılda 42 hastanın tedavisini gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Cabir Alan, elde edilen verilerin uluslararası bilimsel yayın olarak literatüre kazandırılması için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

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'BU AMELİYAT TÜRKİYE'DE SADECE BİZİM MERKEZİMİZDE UYGULANMAKTADIR'

Ameliyatın yapım aşamasıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Alan, "İleri evre mesane kanserlerinin en etkin tedavisi 'sistektomi' dediğimiz kanserli mesanenin tamamen alınmasıdır. Mesane alındıktan sonra idrarın akış yönünü belirlemek için genel olarak Türkiye’de ve dünyada ince bağırsak segmenti kullanılmaktadır. Bu ya dışarıya ağızlaştırma şeklinde yapılmaktadır ki hasta bu ameliyattan sonra ömür boyu torba taşımaktadır ya da 60 santimlik ince bağırsak segmenti kullanılarak yapay bir mesane oluşturulmaktadır. Bu mesanenin kasılma özelliği olmadığından dolayı hasta kalan ömründe sonda ile mesanesini boşaltmak durumunda. Hastamız Remzi Bey’e yaşı ileri evre olmasına rağmen ‘ortotopik mesane’ dediğimiz bir ameliyat gerçekleştirdik. Burada ince bağırsak yerine kalın bağırsak segmenti kullandık. Daha kısa bir bağırsak segmenti kullandık. Hastamızı ameliyatın ikinci haftasında taburcu edeceğiz. Herhangi bir sağlık problemi yok. Bundan sonra hastamız kateter ya da yandan torba taşımasına gerek kalmadan normal yoldan idrarını yapabilecek. Remzi Bey ile beraber bu ameliyatı gerçekleştirdiğimiz kişi sayısı 42’ye ulaştı. 5 yıldan beri bu tekniği uygulamaktayız. İleri evre mesane kanseri olan hastalarımızın yapay mesane konusunda bilinçlenmelerini ve merkezimize müracaat etmelerini tavsiye ediyorum. Bu ameliyat Türkiye’de ilk kez bizim merkezimizde, dünyada da sayılı merkezde uygulanmaktadır. Araştırdığımız kadarıyla da dünyada da birkaç merkez dışında bu tekniği uygulayan yok" diye konuştu.

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'TÜRKİYE'YE SAĞLADIĞI BU KATKIYLA BUNU BİLİMSEL CAMİAYA DA SUNDUK'

Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt ise "Kalın bağırsağın sigmoid dediğimiz daha kaslı olan yapısıyla stepler teknolojisinin gelişmesiyle kalın bağırsaktan yapay mesane yapıyoruz. Orda bir rezervuar oluşturup idrarın depolamasını sağlayarak hasta doğal yollardan idrarını yapabilir hale geliyor. Hayat konforu rutinde görülen diğer bağırsak segmentine göre yaşam kalitesi daha çok artmakta. Son 5 yılda bu yaptığımız hasta sayıları yeterli sayıya ulaştıktan sonra bilimsel kongrede sunumumuzu yaptık. Şu anda da yayın aşamasına geldi. Bunu da literatüre kazandırmanın gururuyla paylaşmak istedik. Türkiye’de bu henüz yapılmış değil. Dünyada da birkaç merkez dışında çok yapılan yer yok. Üroloji ekibimizin bu konuda Türkiye’ye sağladığı bu katkıyla bunu bilimsel camiaya da sunduk" ifadelerini kullandı.

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‘SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM’

İdrar yolundaki daralma ve sızı şikayetiyle hastaneye gittiğini söyleyen Remzi Bilgi ise "İltihap diye gittik sonunda kemoterapi aldık. İki mesane ameliyatı oldum ama üreme devam etti. Hocam ile ameliyata karar verdik. Şimdi sağlığıma kavuştum" dedi.

Aynı ameliyatı 1 sene önce olan Çan ilçesinde yaşayan Ramazan Göksu (66) ise "7 sene önce rahatsızlığım başladı. Çok ameliyatlar oldum, çok doktorlar gezdim. Sağ olsun hocamıza ulaştım. Daha önceden gittiğimiz doktorlar, 'Torba olacak' dediler. Cabir hocamız bağırsaktan yapay mesane yapacağını söyledi. Sağ olsun 1 sene önce ameliyatımı oldum. Allah’a şükür en ufak bir sorunumuz yok" diye konuştu.