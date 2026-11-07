Biga'da vinç taşıtan tırın lastikleri alev aldı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeki tırın tekerleri alev aldı.
Giriş: 07.11.2026 - 11:26 Güncelleme:
Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeki tırın tekerleri alev aldı.
Olay, Biga ilçesinde sabah saatlerinde Göktepe mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken tekerlekleri alev aldı. Dorsesinde vinç taşıyan tırın tekerleklerinin alev aldığını gören çevredeki sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.
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