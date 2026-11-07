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        Biga'da vinç taşıtan tırın lastikleri alev aldı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeki tırın tekerleri alev aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Biga'da vinç taşıtan tırın lastikleri alev aldı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeki tırın tekerleri alev aldı.

        Olay, Biga ilçesinde sabah saatlerinde Göktepe mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken tekerlekleri alev aldı. Dorsesinde vinç taşıyan tırın tekerleklerinin alev aldığını gören çevredeki sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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