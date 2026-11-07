Çanakkale'den Türkiye'de örnek olacak operasyon Çanakkale'de bir hastaya ilk defa kalın bağırsaktan yapılan yapay mesane uygulaması yapıldı

Tıp dünyasında çığır açan yapay mesane operasyonu dünyada sadece birkaç merkezde gerçekleştirilirken Türkiye'de ise Çanakkale'de gerçekleştiriliyor.

Dünyada ve Türkiye'de mesane alınması gereken durumlar ardından hastalara yapay mesane tedavisi uygulanıyor. İnce bağırsak ile yapılan yapay mesane ya da katater yolu ile yapılan yapay mesane uygulamalarında hasta geri kalan yaşamında idrarını yanında taşımak zorunda olduğu torba ile yapıyor. Gerçek mesaneyi aratmayan kalın bağırsağın daha kaslı kısmı ile yapılan mesane uygulaması ise dünyada sayılı merkezde gerçekleştiriliyor. Türkiye'de ise bu işlem son beş yıldır ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt ile gerçekleştiriliyor. Son 5 yılda 42 hastaya bu tedaviyi uyguladıklarını söyleyen uzmanlar olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti.

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Dünyada birkaç merkezde Türkiye'de ise Çanakkale'de gerçekleştirilen uygulamadan bahseden ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, "Üç aylık bir kemoterapi sürecinin ardından anestezi değerlendirmelerini yaptık. Ameliyata uygunluk kararı verildikten sonra kendisine radikal sistektomi ameliyatı uyguladık. İleri evre mesane kanserlerinin en etkin tedavisi sistektomi dediğimiz kanserli mesanenin tamamen alınmasıdır. Mesane alındıktan sonra idrarın akış yönünü belirlemek için genel olarak Türkiye'de ve dünyada ince bağırsak segmenti kullanmaktadır. Bu ya dışarıya ağızlaştırma şeklinde yapılmaktadır ki hasta bu ameliyattan sonra ömür boyu torba taşımaktadır. Yada 60 santimlik ince bağırsak segmenti kullanılarak yapay bir mesane oluşturulmaktadır. Bu mesanenin kasılma özelliği olmadığından dolayı hasta kalan ömründe sonda ile mesanesini boşaltmak durumunda. Biz Remzi Bey'e yaşı ileri evre olmasına rağmen ortotopik mesane dediğimiz bir ameliyat gerçekleştirdik. Burada ince bağırsak yerine kalın bağırsak segmenti kullandık. Daha kısa bir bağırsak segmenti kullandık. Hastamız ameliyatın ikinci haftasında, bugün taburcu edeceğiz inşallah. Herhangi bir sağlık problemi yok. Bundan sonra hastamız katater ya da yandan torba taşımasına gerek kalmadan normal yoldan idrarını yapabilecek. Remzi Bey ile beraber bu ameliyatı gerçekleştirdiğimiz kişi sayısı 42'ye ulaştı. Aşağı yukarı 5 yıldan beri bu tekniği uygulamaktayız. İleri evre mesane kanseri olan hastalarımızın yapay mesane konusunda bilinçlenmelerini ve merkezimize müracaat etmelerini tavsiye ediyorum. Türkiye'de bu ameliyat ilk kez bizim merkezimizde, dünyada da sayılı merkezde uygulanmaktadır. Araştırdığımız kadarıyla da dünyada da birkaç merkez dışında bu tekniği uygulayan yok" dedi.

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Kalın bağırsaktan yapılan yapay mesane ile orijinal mesaneyi aratmayan ve hasta konforunu arttıran işemi anlatan Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt, "İnce bağırsaktan kullanılan bağırsak kısmı ile yapay mesane işmeli Türkiye'de yapılmakta. Fakat kalın bağırsağın sigmoid dediğimiz daha kaslı olan yapısıyla stepler teknolojisinin gelişmesiyle kalın bağırsaktan yapay mesane yapıyoruz. Orda bir rezarvuar oluşturup idrarın depolamasını sağlayarak hasta doğal yollardan idrarını yapabiliyor. Hayat konforu rutinde görülen diğer bağırsak segmentine göre yaşam kalitesi daha çok artmakta bu hastalarda. Bizde son 5 yılda bu yaptığımız hasta sayıları yeterli sayıya ulaştıktan sonra bilimsel kongrede sunumumuzu yaptık. Şu anda da yayın aşamasına geldi. Bunu da literatüre kazandırmanın gururuyla paylaşmak istedik. Türkiye'de bu henüz yapılmış değil. Dünyada da birkaç merkez dışında çok yapılan yer yok. Üroloji ekibimizin bu konuda Türkiye'ye sağladığı bu katkıyla bunu bilimsel camiaya da sunduk" ifadelerini kullandı.

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Ameliyat ardından 2 haftalık tedavi sürecini bitiren Remzi Bilgi(78), "Hocama ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. İdrar yollarımda daralma ve sızı şikayeti ile hastaneye gittim. İltihap diye gittik sonunda kemoterapi aldık. İki mesane ameliyatı oldum ama üreme devam etti. Hocam ile ameliyata karar verdik. Şimdi sağlığıma kavuştum iyiyim" şeklinde konuştu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan 1 sene önce bu ameliyatı olarak eski sağlığına kavuştuğunu aktaran Ramazan Göksu(66), "7 sene önce rahatsızlığım başladı. Çok ameliyatlar oldum, çok doktorlar gezdim. Sağ olsun hocamıza ulaştım. Daha önceden gittiğimiz doktorlar toba olacak dediler. Cabir hocamız bağırsaktan yapay mesane yapacağınız söyledi. Sağ olsun 1 sene önce ameliyatımı oldum. Allah'a şükür en ufak bir sorunumuz yok" diye konuştu.