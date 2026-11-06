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        Çanakkale'de organ bağışı farkındalığı için yürüyüş

        Çanakkale'de Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 18:53 Güncelleme:
        Çanakkale'de organ bağışı farkındalığı için yürüyüş

        Çanakkale'de Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş gerçekleştirdi.

        Çanakkale Kordon'da 39 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalığı artırmak amacıyla anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Pınar Mutlu katıldı. Düzenlenen etkinlikte; Devlet ve Üniversite Hastanesi İl Organ Bağış koordinatörleri, sağlık çalışanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş bir araya gelerek organ bağışının hayati önemine vurgu yaptı. Yürüyüş boyunca taşınan pankart ve dövizlerle organ nakli bekleyen hastalar için toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflendi.

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        "Her bağış, yeni bir hayat"

        Etkinlikte değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, Türkiye’de ve kentte pek çok hastanın sağlıklarına kavuşabilmek için organ nakli beklediğini belirterek şu ifadelere yer verdi: "Organ bağışı, bir insanın başka bir insana verebileceği en değerli mirastır. Doğru bilgilendirme ve toplumsal bilinçlenme ile organ nakli bekleyen hastalarımıza umut olabiliriz. Bugün Kordon’da gerçekleştirdiğimiz bu yürüyüş, sadece bir farkındalık adımı değil, nakil bekleyen tüm canlarımıza verdiğimiz güçlü bir destektir. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunarak hayat kurtarmaya davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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