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        Çanakkale'de "Bir Sürü Olsun Projesi" bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Bir Sürü Olsun Projesi"ne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Çanakkale'de "Bir Sürü Olsun Projesi" bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Bir Sürü Olsun Projesi"ne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        İlçeye bağlı Bezirganlar, Paşaçayı ve Ahmetler köylerinde düzenlenen toplantılarda, hayvancılık işletmelerinin etçi damızlık varlığını güçlendirmek ve aile işletmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje hakkında katılımcılara bilgi verildi.

        Toplantılara, Biga Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fevzi Atmaca ile teknik personel katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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