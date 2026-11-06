Çanakkale'de "Bir Sürü Olsun Projesi" bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Toplantılara, Biga Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fevzi Atmaca ile teknik personel katıldı.

İlçeye bağlı Bezirganlar, Paşaçayı ve Ahmetler köylerinde düzenlenen toplantılarda, hayvancılık işletmelerinin etçi damızlık varlığını güçlendirmek ve aile işletmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Bir Sürü Olsun Projesi"ne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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