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        Başkan Elbi, dünya finallerine gidecek öğrencileri Selçuk Bayraktar'la buluşturdu

        Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, uluslararası başarılarıyla dikkat çeken BigAçıTech robotik takımının öğrencilerini, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 20:42 Güncelleme:
        Başkan Elbi, dünya finallerine gidecek öğrencileri Selçuk Bayraktar'la buluşturdu

        Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, uluslararası başarılarıyla dikkat çeken BigAçıTech robotik takımının öğrencilerini, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya getirdi.

        ÇOMÜ tarafından İçdaş Kongre Merkezi’nde düzenlenen 20262027 Akademik Yılı Açılış ve Fahri Doktora Tevcih Töreni’ne katılan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, program kapsamında teknoloji alanındaki çalışmaları ve başarılarıyla gençlere ilham veren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile BigAçıTech takımının öğrencilerini buluşturdu.

        VEX Robotics turnuvalarında elde ettiği derecelerle adından söz ettiren BigAçıTech robotik takımı, Excellence Award yani Mükemmellik Ödülü ve Teamwork 2nd Place başarılarına imza atarak Türkiye ikincisi oldu. Bu önemli derecelerle takım, Amerika Birleşik Devletleri’nin St. Louis kentinde düzenlenecek VEX Dünya Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.

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        Genç mühendis adaylarının uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek olmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Ahmet Elbi, öğrencilerin teknoloji, bilim ve robotik alanındaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

        Selçuk Bayraktar’ın bilgi ve tecrübelerinin gençler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Elbi, "Ülkemizin teknoloji alanındaki başarılarına öncülük eden Selçuk Bayraktar’ın gençlerimizle bir araya gelmesi son derece kıymetliydi. BigAçıTech takımımızın elde ettiği başarılarla gurur duyuyoruz. Dünya finallerinde ülkemizi temsil edecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnanıyorum ki gençlerimiz, azimleri ve üretkenlikleriyle geleceğin teknolojilerine yön verecek" dedi.

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