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        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli tutuklandı.

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimler devam ediyor. 26 Ekim2 Kasım tarihleri arasında 12 ilçede, 332 asayiş timi ve bin 734 jandarma personelinin katılımıyla huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalar çerçevesinde 375 umuma açık işletme, 148 metruk bina, 124 park ve bahçe, 152 günübirlik konaklama işletmesi, 118 otel ve pansiyon kontrol edildi. Denetimlerde 10 bin 27 şahsın kimlik sorgulaması ve 4 bin 58 araç kontrol edildi. Kontrol edilen 12 araç trafikten men edildi.

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        19 ayrı suçtan aranan suç makinası yakalandı

        JASAT (Jandarma Dedektifleri) ve asayiş timlerince aynı dönemde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda; 19 ayrı suçtan 50 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

        JASAT ekiplerince toplamda çeşitli suçlardan aranan 92 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 12’si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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