Selçuk Bayraktar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı'nda konuştu:

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Baykar ve T3 Vakfı işbirliğinde Gökçeada Özdemir Bayraktar İnsansız Hava Araçları Meslek Yüksekokulunu kuracaklarını belirterek, "Merkezi, rahmetli babamın da vasiyeti olduğu üzere Gökçeada'da olacak. Kardeşlerimiz hem orada eğitim görecekler, bunun yanında Keşan'da Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde eğitim görecekler, aynı zamanda Baykar'ın kampüsünü kullanacaklar." dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) 2026-2027 Akademik Yıl Açılışı ve Selçuk Bayraktar için "Fahri Doktora Tevcih Töreni", İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde yapıldı.

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Bayraktar, program kapsamındaki "Gençlerle Ufuk Buluşması: Milli Teknoloji Hamlesi" başlıklı konuşmasında, yaklaşık 20 sene önce Türkiye'nin göklerdeki tam bağımsızlığı adına 10 kişilik bir ekiple yola çıkan Baykar'ın bugün dünyanın en büyük İHA şirketi olduğunu hatırlattı.

Baykar'ın 40'tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini, 7 ülkede de tesislerinin bulunduğunu anlatan Bayraktar, "Baykar, bir idealle, inançla, gayretle yola çıktı. Büyük oranda bu topraklarda yazıldı bu destan. Aslına bakarsanız Çanakkale ruhunun da izlerini taşıyor bizim yaptığımız bütün çalışmalar." dedi.

Baykar'ın yıllar içindeki üretim faaliyetleri ve çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bayraktar, şöyle devam etti:

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"Cumhuriyet'imizin 100. yılına bir ay kala, milletimize verdiğimiz sözden bir yıl kadar önce Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Ülkemizin insansız ilk savaş uçağı Kızılelma. Hemen sonrasında TEKNOFEST'te toplumun da duasını alarak dünya tarihine geçecek uçuşlarını gerçekleştirdi. Sonrasında dünya deniz havacılığına damgasını vuracak Bayraktar TB3 uçtu 2023 yılında. 2024'te Kızılelma'nın seri üretimine geçtik."

Bayraktar, dünyada ilk defa bir İHA'nın, üzerindeki kendi radarıyla, milli görüş ötesi füzeyle bir jet insansız hava aracını vurduğunu, bu olayın hava muharebesinde yeni bir devrin kapılarını açtığını dile getirdi.

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Kamikaze İHA'lara ilişkin de bilgi veren Bayraktar, "Bunlar da geleceğin muharebesini tanımlayan insansız sistemler. Bu teknolojiler yanı başımızda Çorlu'da, Keşan'da, bu topraklarda geliştirildi." dedi.

Yüksek teknoloji İHA ihracatından elde ettikleri gelirlerle, tümüyle öz kaynaklarıyla Uluğ Bey Küresel Konumlama ve Haberleşme Sistemi'ni inşa etmeye karar verdiklerini anlatan Bayraktar, "Şu anda 6'ncı uydumuzu göndermiş oluyoruz. Bir tanesi de yörünge transfer aracı." diye konuştu.

- "Kültür ve Medeniyet Vakfımız sanat, kültür ve medeniyet alanında faaliyet gösteriyor"

Sivil toplum alanında yaptıkları çalışmalara ilişkin de bilgi veren Bayraktar, şunları kaydetti:

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"Kültür ve Medeniyet Vakfımız sanat, kültür ve medeniyet alanında faaliyet gösteriyor. Karaköy Palas'ın sponsorluğunu Baykar yapıyor. Bu alanı satın alarak Kültür ve Medeniyet Vakfımıza tahsis etti Baykar. Büyük bir kısmı da vakfımızın bursiyerleri bu eserleri yapanlar. Onların eserleri sergilendi. Şimdi yeni sergilerle yolculuğuna devam ediyor."

Can Sağlığı Vakfının toplum sağlığı, sağlık teknolojileri ve özellikle kanser araştırmaları alanında faaliyet yürüttüğünü belirten Bayraktar, 30 binden fazla gönüllüsü bulunan vakfın, Massachusetts Teknoloji Enstitüsündeki (MIT) bir araştırma grubuyla ileri yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak kanser üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

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Bayraktar, T3 Vakfı ile Küme Vakfınca geliştirilen, kaynakları açık ve yapay zeka destekli dijital bilgi platformu Küre Dijital Ansiklopedi ile ilgili yürütülen çalışmaları da anlattı.

Selçuk Bayraktar, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

"Gençlere 2030-2053-2071 teknolojiyle ilgili bir vizyon söyleseniz ne dersiniz?" sorusu üzerine, Bayraktar, şu cevabı verdi:

"Şu alana, spesifik olarak çalışın demem çok doğru olmaz çünkü her bir alan önemli. Ne yaptığınızdan ziyade, nasıl, hangi ahlakla yaptığınız önemli. Ondan da daha önemlisi bütün bunları neden yaptığınız. Ne olursa olsun dosdoğru olmalı yoksa çürük bir temel üzerine inşa edeceğiniz yol, muhakkak çökecektir. Fizik kanunlarına bakacak olursanız da böyle sosyal kanunlara bakacak olursanız da böyle. Ülkemizin gündemini kasıp kavuran fon krizine baktığınızda da bunu görüyorsunuz. Dosdoğru bir düsturla ilerlemediğinizde, birilerinin sizlerin emeğiyle, alın teriyle, tırnağıyla TEKNOFEST kuşağının inşa ettiği eserlere bakın bir tarafta, bir tarafta da haksız ve ahlaksız kazanç yollarıyla bir yerlere gelmeye çalışan insanlar olduğunu görüyoruz. Elbette sermaye piyasalarında insanların birikimlerini değerlendirmeleri kadar güzel bir şey yok ama birileri de maalesef buraları istismar edebiliyor. Dolayısıyla bir sistem inşa edecekseniz, insanlığa faydanız dokunacaksa veya kalıcı bir eser ortaya koyacaksanız muhakkak bunun dosdoğru bir düsturla olması gerekiyor."

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- Gökçeada'da Özdemir Bayraktar İnsansız Hava Araçları Meslek Yüksekokulu kurulacak

Bayraktar, babası merhum Özdemir Bayraktar'ın vasiyeti üzerine bir müesseseyi Türkiye'ye, Çanakkale'ye kazandıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"ÇOMÜ, Baykar ve T3 Vakfı işbirliğinde Gökçeada Özdemir Bayraktar İnsansız Hava Araçları Meslek Yüksekokulunu kuracağız. Merkezi, rahmetli babamın da vasiyeti olduğu üzere Gökçeada'da olacak. Kardeşlerimiz hem orada eğitim görecekler, bunun yanında Keşan'da Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde eğitim görecekler, aynı zamanda Baykar'ın kampüsünü kullanacaklar. Projede emeği geçen rektörümüzü, yol arkadaşlarımızı ve akademik paydaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah. Gökçeada Özdemir Bayraktar İnsansız Hava Araçları Meslek Yüksekokulumuz milletimize, medeniyetimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olur. Meslek Yüksekokulumuzda, sanayi, havacılık, insansız sistemler, otonom teknolojiler alanlarında da eğitimler olacak. Bir anlamda bugünün teknolojileri üzerine çalışırken, geleceğin insansız sistemleri üzerine de çalışmalar yürütülecek, uygulamalı eğitimler yapılacak. Yapay zekanın damgasını vurduğu bir çağda çok değerli olduğunu düşünüyorum."

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Bayraktar'a konuşmasının ardından üniversite senatosu adına ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu tarafından fahri doktora beratı verilerek cübbesi giydirildi, rozeti takıldı​​​​​​​ ve kurum kimlik kartı takdim edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile Rektör Erenoğlu, Selçuk Bayraktar'a günün anısına Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde kullanılan ve üzerinde "Allah bizimledir" yazılı topçu subayı kılıcı hediye etti.

Bayraktar da Toraman ve Erenoğlu'na, Kızılelma maketi ile Özdemir Bayraktar'ın hayatını anlatan kitabı takdim etti.

Açılışta ayrıca akademisyenler ve öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

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Törene, Çanakkale Amfibi Kolordu Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Birol Orak, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK Üyesi Naim Makas, belediye başkanları, iş insanları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.