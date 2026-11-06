Yeşilay'dan sınav haftasındaki öğrencilere destek

Yeşilay Çanakkale Şubesi, sınavlara hazırlanan öğrencilere kuru pasta ve çeşitli hediyelerden oluşan destek verdi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamada, şube yöneticilerinin Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrenciler için etkinlik gerçekleştirdiği ifade edildi.

Burada açılan stant ile öğrencilere kuru pasta ikramında bulunuldu, kalem ve anahtarlık gibi hediyeler dağıtıldığının belirtildiği açıklamada şunları kaydedildi:

"Bu sayede öğrencilerimizin ders çalışma süreçlerine küçük bir mola, yüzlerine ise güzel bir tebessüm katmayı amaçladık. Gençlerimizin sağlıklı, mutlu ve bağımlılıklardan uzak bir geleceğe adım atmaları için her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki. sağlıklı nesiller, güçlü bir geleceğin temelidir."