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        Çanakkale'de organ bağışı için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

        Çanakkale'de organ bağışının önemine dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Çanakkale'de organ bağışı için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

        Çanakkale'de organ bağışının önemine dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüş, Kordon Boyu'nda gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, burada yaptığı konuşmada, ülke genelinde pek çok hastanın sağlıklarına kavuşabilmek için organ nakli beklediğini söyledi.

        Organ bağışının, bir insanın başka bir insana verebileceği en değerli miras olduğunu ifade eden Görgülü, şöyle konuştu:

        "Doğru bilgilendirme ve toplumsal bilinçlenme ile organ nakli bekleyen hastalarımıza umut olabiliriz. Bugün Kordon’da gerçekleştirdiğimiz bu yürüyüş, sadece bir farkındalık adımı değil, nakil bekleyen tüm canlarımıza verdiğimiz güçlü bir destektir. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunarak hayat kurtarmaya davet ediyorum."

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        Etkinliğe, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Pınar Mutlu, hastanelerin organ bağış koordinatörleri ile vatandaşlar ve sağlık çalışanı katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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