Çanakkale'de tırla çarpışarak yanan otomobildeki 2 kişi öldü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde tırla çarpışarak alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde tırla çarpışarak alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale-Çan yolunun Paşaköy sapağı mevkisinde, T.B'nin kullandığı 17 HL 011 plakalı tır, plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde çıkan yangın, Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta bulunan 2 kişi ise yaşamını yitirdi.
Yaralı tır sürücüsü, ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kimlik tespitlerinin yapılması için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, kazada yanan otomobilin olaydan önce başka bir araca çarparak olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
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