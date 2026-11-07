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        TIR ile çarpışıp alev alan otomobilde ölen 2 kişinin kimlikleri belli oldu

        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde TIR ile çarpışıp, alev alan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişinin Semih Sevinç ve Yasin Gögeren olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 14:30 Güncelleme:
        TIR ile çarpışıp alev alan otomobilde ölen 2 kişinin kimlikleri belli oldu

        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde TIR ile çarpışıp, alev alan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişinin Semih Sevinç ve Yasin Gögeren olduğu belirlendi.

        Kaza, dün saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Paşaköy yakınlarında bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. T.B. yönetimindeki 17 HL 011 plakalı TIR ile karşıdan gelen sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil çarpıştı. Otomobil alev alarak, yanmaya başladı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki sürücülerin yangın tüpleri ile müdahale ettiği alevler, itfaiye ekiplerinir de gelmesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Otomobildeki hayatını kaybedenlerin Çan ilçesinden Semih Sevinç ve Yasin Gögeren olduğu belirlendi. Otomobili ise henüz kimin kullandığının tespit edilemediği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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