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        Alzheimer hastası kadından 6 gündür haber yok

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Alzheimer hastası Zeynep Öztürk'ten (80) 6 gündür haber alınamıyor. Öztürk için arama-kurtarma çalışmaları geniş bir alanda sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Alzheimer hastası kadından 6 gündür haber yok

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Alzheimer hastası Zeynep Öztürk'ten (80) 6 gündür haber alınamıyor. Öztürk için arama-kurtarma çalışmaları geniş bir alanda sürüyor.

        Ayvacık ilçesi Yukarıköy köyünde yaşayan Alzheimer hastası Zeynep Öztürk, 2 Kasım'da kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen Öztürk'e ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları, 6 gündür devam ediyor. Öte yandan çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komandolar, iz köpekleri, termal kamera ve dron destek veriyor. Ayrıca Öztürk’ün en son Taşağıl köyü mezarlığı görüldüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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