Alzheimer hastası kadından 6 gündür haber yok

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Alzheimer hastası Zeynep Öztürk'ten (80) 6 gündür haber alınamıyor. Öztürk için arama-kurtarma çalışmaları geniş bir alanda sürüyor.

Ayvacık ilçesi Yukarıköy köyünde yaşayan Alzheimer hastası Zeynep Öztürk, 2 Kasım'da kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen Öztürk'e ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları, 6 gündür devam ediyor. Öte yandan çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komandolar, iz köpekleri, termal kamera ve dron destek veriyor. Ayrıca Öztürk’ün en son Taşağıl köyü mezarlığı görüldüğü öğrenildi.