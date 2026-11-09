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        Çanakkale'de kokoreç dükkanında yangın

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sabaha karşı alevlere teslim olan kokoreç dükkanı kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Çanakkale'de kokoreç dükkanında yangın

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sabaha karşı alevlere teslim olan kokoreç dükkanı kullanılmaz hale geldi.

        Yangın, Yenice ilçesi Kurtuluş Mahallesi Hamdibey caddesinde sabaha karşı saat 03.00 sırlarında meydana geldi. Kokoreç dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken işletme kullanılmaz hale geldi.

        Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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