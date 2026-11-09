Çanakkale'de kokoreç dükkanında yangın

Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Yangın, Yenice ilçesi Kurtuluş Mahallesi Hamdibey caddesinde sabaha karşı saat 03.00 sırlarında meydana geldi. Kokoreç dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken işletme kullanılmaz hale geldi.

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