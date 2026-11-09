Ayvacık'ta kaybolan alzaymır hastası bir haftadır aranıyor
Ayvacık ilçesinde geçtiğimiz sabah saatlerinde kaybolan alzaymır hastası için arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.
Ayvacık ilçesinde geçtiğimiz sabah saatlerinde kaybolan alzaymır hastası için arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.
Ayvacık'ın Yukarıköy köyündeki evinden geçtiğimiz sabah saatlerinde kaybolan 80 yaşındaki Zeynep Öztürk'ten haber alınamıyor. Yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesiyle Yukarıköy bölgesindeki zeytinlik, makilik ve ormanlık alanlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ormanlık ve makilik alanlarda devam eden arama kurtarma çalışmaları AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince gerçekleştiriliyor. Çalışmalara ayrıca jandarma iz takip köpekleri de katılıyor.
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